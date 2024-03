Internationaler Frauentag

Alle für Gleichberechtigung - Gleichberechtigung für alle. Das ist in diesem Jahr das Motto des internationalen Frauentages. Der findet am 8. Märzstatt, in Hagen gibt es dazu ganz unterschiedliche Aktionen. Geplant sind zum Beispiel Ausstellungen, Informationsveranstaltungen oder Kinoabende.

