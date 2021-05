Inzidenzwert nur noch bei 110

Gestern waren es noch 132, und somit sieht die Entwicklung für Hagen weiter gut aus.





Die Stadt und Private haben in den letzten Wochen ihre Impfanstrengungen noch einmal verstärkt. Am Montag gab es eine Impfaktion im Hohenlimburg, ausgerichtet von Ärzten und Apothekern.





Dazu kamen Impfaktionen in Haspe und Hohenlimburg; die richteten sich an Menschen in prekären Wohnverhältnissen. Sie bekamen Johnson and Johnson, das nur einmal verabreicht werden muss.





In absoluten Zahlen haben wir heute 479 offiziell registrierte Infizierte. Gestern waren es noch 544.