Israels Armee will Waffenruhe wieder einhalten

Veröffentlicht: Mittwoch, 29.10.2025 09:38

Nach einem Angriff auf Soldaten und die verzögerte Rückgabe toter Geiseln durch die Hamas hat Israel Ziele im Gazastreifen heftig bombardiert. Nun sollen die Waffen wieder schweigen.

Nahostkonflikt - Dschabaliya
© Rizek Abdeljawad/XinHua/dpa

Nahost

Gaza/Tel Aviv (dpa) - Die israelische Armee will nach eigenen Angaben die Waffenruhe im Gazastreifen wieder einhalten. Zuvor hatte sie nach einem tödlichen Angriff auf Soldaten eigenen Angaben zufolge Dutzende Ziele im Gazastreifen bombardiert. 

Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, bis zum Morgen habe es dabei 91 Tote gegeben, darunter Dutzende Minderjährige. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Es wären die meisten Todesopfer seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober.

Israels Armee habe nun auf Anweisung der politischen Führung mit «der erneuten Durchsetzung der Waffenruhe begonnen», teilte sie am Morgen mit. Zuvor habe das Militär nach Verstößen gegen die Vereinbarung durch die islamistische Hamas «mehr als 30 Terroristen, die Führungspositionen innerhalb der im Gazastreifen operierenden Terrororganisationen innehatten, angegriffen». Die Armee kündigte zudem an, weiterhin «auf jeden Verstoß entschieden reagieren» zu wollen.

Israelischer Soldat bei Angriff im Gazastreifen getötet

Israel reagierte mit den heftigen Bombardements auf einen Angriff auf israelische Soldaten, bei dem einer getötet wurde, sowie auf Verzögerungen bei der vereinbarten Übergabe getöteter Geiseln. Israel beschuldigte die Terrororganisation Hamas. Die Islamisten wiesen eine Verantwortung für den Angriff zurück. Unabhängig überprüfen ließ sich auch das nicht. 

Die Hamas hatte zuvor außerdem anstelle der Leiche einer noch vermissten Geisel sterbliche Überreste eines bereits beigesetzten Israelis ausgehändigt. 

Trotz der neuen Eskalation der Gewalt im Gazastreifen beteuerte US-Präsident Donald Trump den Bestand der Waffenruhe-Vereinbarung. Nichts werde die Waffenruhe gefährden. Die Hamas habe zugesagt, dass sie sich «benehmen» werde.

© dpa-infocom, dpa:251029-930-222024/2

