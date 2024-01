Istanbul Convention

Die Istanbul Convention gilt auch in Hagen. Es geht um einen völkerrechtlichen Vertrag zum Schutz vor Gewalt jeder Art. Also körperliche, seelische, sexualisierte, ökonomische oder auch häusliche Gewalt. Letzte Woche gab es dazu eine hochkarätige Fachtagung in der Fernuni, initiiert vom Runden Tisch gegen häusliche Gewalt in Hagen.

