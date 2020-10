IT-Versagen bei Wahl in Hagen

Im Ergebnis hatte die IT bei der Stadt dann entschieden, alle Serververbindungen nach außen zu kappen, damit wenigstens die interne Verarbeitung der Auszählung gesichert werden konnte.

Der für IT zuständige Dezernent Christoph Gerbersmann sagte dem Rat, es habe am Abend auffällig hohe Zugriffszahlen gegeben; höher, als für eine Wahl zu erwarten gewesen sind. Gleichwohl hätten die System mit den Zugriffen fertig werden müssen. Eine Überprüfung hat bis jetzt keinen Fehler in der städtischen IT gefunden.

Man habe das System noch einmal einem Belastungstest unterzogen, ein externer Fachmann wurde auch hinzugezogen. Ergebnis: Man weiß nicht, wo das Problem lag. Die Stadt arbeitet weiter an der Ursachensuche – auch mit externer Hilfe.