Jackie Chan wird in Locarno für seine Lebensleistung geehrt

Locarno (dpa) - Action-Star Jackie Chan aus Hongkong wird beim Locarno Film Festival in der Schweiz in diesem Jahr für seine Lebensleistung geehrt. Der 71-Jährige wird den Preis persönlich entgegennehmen, wie das Festival mitteilte. Chan werde am 9. August selbst zwei seiner Filme aus den 80er Jahren vorstellen und am 10. August an einer öffentlichen Podiumsdiskussion teilnehmen. Das Festival findet vom 7. bis 17. August statt.

Das Festival würdigt Jackie Chan als einen der bekanntesten Schauspieler der Welt, der schon vor fast 60 Jahren als Kind in Filmen mitwirkte. Seine gewagten Kung-Fu-Stunts seien legendär, ebenso sein Charisma. Er habe das Genre der Kampfsport-Filme neu erfunden.