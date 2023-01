Jagd auf Wildschweine

Es gibt vor allem zwei Gründe für die intensive Bejagung unter Beachtung des Mutterschutzes. Da ist zum einen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest, die mittlerweile auch Deutschland erreicht hat. Zum anderen wird wieder ein starker Anstieg der Wildschweinpopulation erwartet.

Das ist auch bei uns in Hagen ein Problem. Es gib immer wieder durchwühlte Gärten, in Halden musste sogar der Friedhof eingezäunt werden. Vor einem Jahr hatte es sich sogar ein Wildschwein in einem Wohnhaus auf dem Sofa bequem gemacht.