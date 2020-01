Jahresstart Unternehmerrat

Perspektiven-Gespräch mit Ruff und Keune

Am 3. Februar sind der Geschäftsführer der Hagenagentur und der Baudezernent zu Gast bei der Jahres-Auftaktveranstaltung des Unternehmerrates in Dahl. Ruff und Keune werden dann über Perspektiven aus Sicht der Wirtschaftsförderung und des Bereiches Bauen in unserer Stadt sprechen. Der Unternehmerrat ist ein Zusammenschluß von Unternehmern aus Hagen, der sich mit verschiedenen Veranstaltungen in die Stadtentwicklung einbringen will. Einmal im Jahr verleiht er den sogenannten Motions Award, mit dem bürgerschaftliches Engagement für unsere Stadt gewürdigt wird.