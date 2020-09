Jahresveranstaltung abgesagt

Zum einen geht es um die damit verbundenen Auflagen, zum anderen haben viele Unternehmen weiterhin mit den Corona-Folgen zu kämpfen. Deshalb sei ein geselliger Abend kaum vorstellbar und nicht passend an dieser Stelle, so SIHK-Präsident Ralf Stoffels. Im kommenden Jahr sollen Unternehmer aus der Region wieder im Theater Hagen und in der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zusammenkommen.