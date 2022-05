Jam am Willi

Wehringhauser Künstler jammen und improvisieren auf dem Wilhelmsplatz zusammen mit der Tanzkompagnie des Stadttheaters Hagen.

An diesem Donnerstag und eine Woche drauf gibt es das unvorhersehbare Event - jeweils am Abend von 19:00 Uhr an.

© Quelle: Maik Schumacher