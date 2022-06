Jeder Euro zählt

Zum Beispiel an den kommenden National Games 2022 in Berlin. Bei "gofundme" könnt ihr das Team unterstützen. Das Ziel ist die Kostenübernahme für die Athleten, denn nur so kann sich Hagen Unified mit Gleichgesinnten treffen und messen. Hier sammeln die Athleten auch wichtige Erfahrungen mit anderen - nicht nur auf dem Platz. Dabei geht es um weit mehr als nur Basketball, nämlich die Förderung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben durch Teamgeist und gemeinschaftliche Aktivitäten. Außerdem um die Sichtbarkeit für das Thema Inklusion: Akzeptanz von Unterschiedlichkeit und die Anerkennung von Vielfalt in der Gesellschaft.









https://www.youtube.com/watch?v=ubJTK1P57ro