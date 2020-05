Jeder zusätzliche Euro wichtig

Jeder zusätzliche Euro werde wohl nicht gespart, sondern unmittelbar wieder ausgegeben. Röspel spricht sich auch für eine Anhebung der Grundsicherung in Form einer Pauschale von 100 Euro und die Anhebung des Kindergeldes aus. Wo der Staat Unternehmen in der Krise helfe, müsse er als Gegenleistung etwa Zusagen für den Schutz heimischer Standorte bekommen. In seiner Funktion als Mitglied der "Parlamentarischen Linken" in der SPD-Bundestagsfraktion fordert Röspel zur Gegenfinanzierung eine Abgabe auf besonders hohe Vermögen, eine Anhebung des Spitzensteuersatzes, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und eine Reform der Erbschaftssteuer.