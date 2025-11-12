Navigation

Jimmy Kimmel trauert um gestorbenen Chef seiner Band

Veröffentlicht: Mittwoch, 12.11.2025 08:07

In der vergangenen Woche fiel eine Ausgabe seiner Late-Night-Show aus. Nun verkündete Jimmy Kimmel dort eine traurige Nachricht.

Los Angeles (dpa) - Der US-Entertainer Jimmy Kimmel trauert um seinen langjährigen Bandchef und Freund, Cleto Escobedo III. «Früh am heutigen Morgen haben wir einen großartigen Freund, Vater, Sohn, Musiker und Menschen verloren», schrieb der 57-Jährige am Dienstag (Ortszeit) in einem Post auf Instagram. Cleto und er seien unzertrennlich gewesen, seit Kimmel neun Jahre alt war. «Dass wir jeden Tag zusammen arbeiten durften, ist ein Traum, von dem keiner von uns je geglaubt hätte, dass er wahr wird», schrieb Kimmel.

Auch in seiner Late-Night-Show teilte er unter Tränen die traurige Nachricht mit und würdigte ihre Freundschaft. Einen Sommer habe er 33 Nächte in Folge bei Escobedo übernachtet, erinnerte sich Kimmel dort. Auch kündigte er an, in den kommenden Tagen eine Pause einzulegen. Berichten zufolge hatte er bereits seine Sendung am vergangenen Donnerstag aus persönlichen Gründen abgesagt. Am Montag kehrte er zurück, nun gab es die traurige Nachricht.

Absetzung im September

«Jimmy Kimmel Live!» war im September auf unbestimmte Zeit abgesetzt worden. Hintergrund waren Kommentare des Moderators in seiner Sendung in Bezug auf den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. Eine Woche später kehrte Kimmel mit einem Appell für Meinungsfreiheit auf die Bildschirme zurück. US-Präsident Donald Trump hatte die vorläufige Absetzung der Show begrüßt - und die Rückkehr Kimmels kritisiert.

