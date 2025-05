Joe Laschet hat für die Hochzeit schon «alles gebucht»

Köln (dpa) - Mode-Influencer und Politiker-Sohn Joe Laschet hat schon Monate vor seiner Hochzeit die Planung für die Feierlichkeiten «im Prinzip» abgeschlossen. «Wir haben alles gebucht», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die ganze Planung habe auch Spaß gemacht. «Ich verstehe gar nicht, warum man einen Wedding Planner benötigen soll», meinte Laschet. «Wir hatten jedenfalls keinen. Ich empfand das nicht als stressig.» Womöglich komme der Stress aber auch noch, sagte er und lachte. Ein Wedding Planner ist ein Hochzeitsplaner, der Paaren hilft, ihre Feier zu organisieren.

Joe Laschet ist der Sohn von Armin Laschet, einst Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (2017-2021) und Bundesvorsitzender der CDU (2021-2022). Er hat sich beruflich allerdings anders orientiert als sein Vater. Als Blogger und Influencer befasst er sich mit klassischer Herrenmode.

Dresscode mit Stil

Das hat fast zwangsläufig auch Auswirkungen auf die im Oktober geplante Hochzeit mit seiner Freundin. «Bei dem Fest wird es natürlich auch einen Dresscode geben. Das ist mir wichtig», sagte Laschet. «Tagsüber wird bei Männern um Anzug, Krawatte oder Cut gebeten. Cut ist ein Gesellschaftsanzug, den ich auch tragen werde. Abends sollen die Gäste Smoking tragen.»

Für klassische Herrenmode interessiert sich der Politiker-Sohn nach eigenen Angaben schon seit Kindheitstagen. Einen gewissen Einfluss hatte dabei auch seine Familie.

Nähen mit der Oma

«Ich komme aus einer Familie mit vielen Juristen. Ich habe schon früh Hemden von meinen Onkeln geschenkt bekommen, die denen nicht mehr gepasst haben», berichtete Laschet. «Und die hatten viele Hemden, sie waren ja Juristen». Mit 13 oder 14 Jahren habe er bereits seine Oma gefragt, ob sie ihm beibringen könne, wie man diese Hemden anpasst oder näht. Das habe die Oma auch getan. «Ich war einmal in der Woche bei meiner Großmutter und habe auf ihrer alten Nähmaschine gelernt, wie man Hemden anpasst», sagte Laschet. «Dort fing meine Leidenschaft für Herrenmode an.»

Er und seine Freundin wollen in Aachen heiraten. «In meiner Pfarrkirche, in der ich auch getauft wurde und in der ich zur Kommunion gegangen bin. Ich finde es sehr schön, dass ich dort auch heiraten kann», sagte Laschet.

Vom Influencer zur TV-Persönlichkeit

Für Laschet ist es damit ein besonders ereignisreiches Jahr. Jüngst wurde er auch erstmals Teil eines großen TV-Formats - als Kandidat in der aktuellen Staffel der RTL-Show «Die Verräter – Vertraue Niemandem!» (seit 29. April). Die Sendung, in der Prominente auf einem Schloss mit guten Nerven und geschicktem Verhalten einen Silberschatz ergattern können, ist aktuell immer dienstags (20.15 Uhr) bei RTL zu sehen.