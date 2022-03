Jörg Trapp gestorben

Er war Spieler, er war Trainer und er war Funktionär. 1966 wurde er mit dem SSV Hagen als Spieler Deutscher Vizemeister.1974 führte er als Trainer die Mannschaft um Jimmy Wilkins, Pinky Smith und Jochen und Günter Pollex zum nationalen Titelgewinn. Ein Jahr später siegten die Hagener im Pokalwettbewerb.





1992 war er Delegationsleiter des DBB bei den Olympischen Spielen in Barcelona. Trapp steht also für die goldenen Jahre in Hagens Basketball und auch für bundesweiten Erfolg: Als Vizepräsident Leistungssport des DBB überredete er den erfolgreichsten europäischen Trainer Svetislav Pesic, deutscher Nationaltrainer zu werden.





Trapp war immer froh und dankbar, Hobby und berufliche Tätigkeit miteinander verbinden zu können.