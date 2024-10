Josef Bücker will Oberbürgermeister werden

Er ist der bislang sechste Kandidat auf der Liste. SPD, CDU, FDP und der Hagener Aktivistenkreis haben schon ihr potenzielles OB-Personal verkündet, ein Kandidat tritt außerdem parteilos an. Die Wählergemeinschaft Hagen Aktiv hat ihren Vorsitzenden Josef Bücker die Tage wiedergewählt. In diesem Zuge sagte er, er wolle auch wieder als potenzieller Hagener Oberbürgermeister zur Wahl stehen. Bücker will auf ein verbindliches Kernprogramm mit bekannten Zielen setzen und erinnert daran, dass die Gründungsmitglieder von Hagen Aktiv im Jahr 2003 angetreten waren, um sich für mehr Mitbestimmung der Bürger stark zu machen.