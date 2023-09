JU setzt sich durch

In Zukunft sind CDU-Parteitage in Hagen Mitgliederversammlungen. Das bedeutet, daß nicht mehr Delegierte den Vorstand wählen oder über Anträge abstimmen dürfen, sondern alle Mitglieder. Einen entsprechenden Antrag hatte die Junge Union gestellt, und der Parteitag hat ihn am Samstag mit großer Mehrheit angenommen.