Jubiläum der Ortsgruppe

Die Mitglieder veranstalten immer wieder Aktionen, um Hagens Bürger auf die Benachteiligung von Kindern in aller Welt aufmerksam zu machen. Leider mussten in diesem Jahr wegen Corona viele Aktivitäten wie zum Beispiel "der Tag der Rose" ausfallen. Am kommenden Freitag ist terre des hommes Hagen in der Elberfelderstraße von 12 bis 18 Uhr präsent. Dann können sich die Hagener informieren, Kontakt suchen und auch spenden, wie Silke Krüger hofft.

© Radio Hagen