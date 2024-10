Jubiläum und Einlass-Stopp

"Diese Veranstaltung zu toppen, wird nicht so einfach sein", sagen Michael Maurer und Matthias Kunz vom Förderverein der Grundschule Helfe. Der hatte das Fest damals nach dem Feuer in der Schule als Benefizveranstaltung ins Leben gerufen. Was nach dem jährlichen Fest-Wochenende übrig bleibt, geht auch heute noch an den guten Zweck, Kinder- und Jugendprojekte in der Stadt. An allen drei Tagen war richtig was los im Partyzelt mit viel Livemusik und anderen Showacts. Besonders stolz ist der Förderverein darauf, dass über 250 Leute mit angepackt haben - vor und hinter den Kulissen. Das Ganze ehrenamtlich.