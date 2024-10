Jubiläumsfest in Helfe

Das Fest war damals nach dem Feuer in der Grundschule Helfe vom Förderverein ins Leben gerufen worden. Es ist auch nach 30 Jahren noch eine Benefiz-Veranstaltung, die Erlöse bzw. Gewinne gehen an den Förderverein der Grundschule Helfe. Der unterstützt damit Kinderprojekte in der Stadt.

Michael Maurer (Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule Helfe) und Matthias Kunz (sein Stellvertreter) stellen das Programm vor. © Michael Maurer (Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule Helfe) und Matthias Kunz (sein Stellvertreter) stellen das Programm vor. ©

Timo Hiepler hat mit den Veranstaltern darüber gesprochen. Hier gibt's die Mitschnitte aus dem Programm:

Alle Infos zum Programm findet ihr hier.