Judo Klub Hagen unterstützt Australien

Der Judo Klub Hagen möchte Tieren helfen, die unter den Folgen der Waldbrände in Australien leiden. Mitarbeiter Merlin Lohmann ist in Australien geboren und aufgewachsen. Seine Familie und Freunde leben noch dort und bekommen die Brände hautnahe mit. Mit einer Spinning Spendenaktion möchte er jetzt helfen. Der komplette Erlös geht an eine Tierschutzorganisation in Australien.

© udragur - Fotolia