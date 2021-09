Jüdisches Festival

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland werden in diesem Jahr gefeiert. Unter anderem mit einem Festival am kommenden Sonntag in Hohenlimburg. In der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde beginnt das Programm um 14 Uhr mit einem Vortrag. Ein Historiker erinnert an Alexander Haindorf, der im 19. Jahrhundert die Integration der Juden in Westfalen gefördert hatte. Anschließend gibt es eine Führung mit dem Titel "Auf jüdischen Spuren in Hohenlimburg". Um 17 Uhr startet dann das Musikprogramm für die "Hohen Feiertage" mit der in Israel geborenen Kantorin Aviv Weinberg aus Berlin und dem Pianisten und Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov. Anmelden kann man sich bei der evangelischen Stadtakademie Bochum, und die Teilnahme am Programm kostet 15 Euro.}Kontakt:

0234-962904665, ev.stadtakademie@gmail.com