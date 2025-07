Jugendlandtag 2025: Drei Tage Politik erleben

Konzepte entwickeln, Anträge und Reden schreiben, Experten zuhören: Vom 13. bis 15. November 2025 ist es wieder soweit, Jugendliche aus ganz NRW kommen im Landtag in Düsseldorf zusammen, um am Jugendlandtag teilzunehmen. Der Jugendlandtag ist ein Planspiel, bei dem Jugendliche die Möglichkeit haben, den Landtag komplett nachzuspielen. Jeder schlüpft für drei Tage in die Rolle eines Abgeordneten. Und wie im richtigen Leben werden auch im Jugendlandtag Ausschüsse gebildet, Fraktionen treffen und organisieren sich und Pressekonferenzen werden abgehalten. Am letzten Tag kommen alle in einer großen Plenarsitzung – also einer großen Versammlung - zusammen, beraten sich und stimmen ab. Für Landtagspräsident André Kuper ist der Jugendlandtag ein sehr wichtiges Event im Jahr: "Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Und hier im Landtag wird über die Zukunft des Landes NRW entschieden, und diese Zukunft mitzugestalten und das alles einmal in der Praxis zu erleben, ist es immer wert, dabei zu sein."

Themenauswahl beim Jugendlandtag

Die Themen, die während dieser drei Tage diskutiert werden, sind Themen, mit denen sich jeder Jugendliche auseinandersetzen kann. Sie werden sogar von Jugendlichen ausgewählt, die in den vergangenen Jahren am Jugendlandtag teilgenommen haben. Aus insgesamt 10 Themen dürfen sich die jungen Abgeordneten zwei aussuchen, die dann in Fraktionssitzungen, Ausschüssen, Experten-Anhörungen und im Plenum beraten werden. "Wählen ab 16, wie ist die Situation an meiner Schule, wie wäre es mit einem kostenlosen ÖPNV-Ticket für Jugendliche - das alles waren Themen, über die unter anderem in den letzten Jahren diskutiert wurde", erzählt Dagmar Hanses, jugendpolitische Sprecherin der Grünen. "Die Ergebnisse, die die Jugendlichen zu diesen Themen erarbeiten, gehen dann sogar auch zurück in unseren Erwachsenen-Landtag. Und da setzen wir uns dann damit auseinander."

Bewerben direkt bei den Abgeordneten

Die Bewerbung für den Jugendlandtag erfolgt direkt über den Abgeordneten, dessen Rolle man während der drei Tage einnimmt. Welcher Abgeordnete für den eigenen Wahlkreis gewählt ist, kann man online über die Homepage des Landtags herausfinden. Die Bewerbungsfristen der Abgeordneten sind unterschiedlich: Bei einigen kann man sich nur noch bis zum 15. Juli bewerben, bei anderen noch bis Ende des Monats. Das genaue Datum schreibt jeder Abgeordnete in seiner Online Anzeige aus.

Um sich zu bewerben, müssen die Bewerberinnen und Bewerber

zwischen 16 und 20 Jahre alt sein,

aus NRW stammen

und sie dürfen noch nicht an einem Jugendparlament teilgenommen haben.

Autorin: Antonia Röper