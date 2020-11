Jugendliche Einbrecher

Die Polizei hat gestern Nacht zwei jugendliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Dass das klappte, liegt an einer aufmerksamen Zeugin.

Sonntag gegen viertel nach elf am Abend: Eine Frau meldet zwei männliche Personen auf dem Dach eines Fahrradgeschäftes in der Lenzmannstraße. Als die Polizei hinkam, versteckten sich die beiden, konnten aber gestellt und festgenommen werden. 14 und 15 Jahre sind sie alt. Die Beweislage ist ausreichend: Bevor die Polizei kam, hatten die beiden ein Loch in das Wellblechdach des Gebäudes geschnitten. Die Jugendlichen sind nach Polizeiangaben "hinreichend polizeibekannt".