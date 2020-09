"Jugendliche, geht wählen!"

In Workshops haben Jugendliche die Bedeutung der Kommunalwahl und der eigenen Wahlstimme gelernt. Bei der letzten Kommunalwahl gingen nur rund 37 % der Jugendlichen zwischen 16 und 21 Jahren wählen. Das soll sich jetzt ändern. Almir Murati ist einer der Teilnehmer und will sein Wissen an andere Jugendliche weitergeben.

