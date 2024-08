Junge Frau von Auto überrollt

Eine 18-jährige Hagenerin fuhr um kurz nach 1 Uhr eine steile Straße bergauf. Vermutlich wegen eines technischen Defekts blieb der VW Polo auf der Straße stehen. Die beiden Insassen und die Fahrerin versuchten, das Fahrzeug anzuschieben. Nachdem eine der Frauen die Handbremse gelöst hatte, rollte das Fahrzeug unkontrolliert 5-10 m die Straße hinunter. Eine Insassin konnte sich durch einen Sprung, die 23-Jährige, die sich zu diesem Zeitpunkt mittig hinter dem Fahrzeug befand, geriet unter das Fahrzeug. Der Polo kam an einer Laterne zum Stehen. Die junge Frau wurde eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Notarzt und Rettungssanitäter versuchten noch an der Unfallstelle, die junge Frau zu reanimieren. Unter laufender Reanimation wurde sie in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag sie kurze Zeit später ihren Verletzungen.





Die unter Schock stehende Fahrerin und eine 23-jährige Mitfahrerin, die Zwillingsschwester, wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, ein Notfallseelsorger war ebenfalls im Einsatz und betreute mehrere Angehörige, ein spezielles VU-Team der Polizei Essen übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.