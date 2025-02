Junge Leute auf den Campus

Der neue Fernunirektor Stefan Stürmer möchte verstärkt junge Menschen aus Hagen auf den Campus holen. Mit verschiedenen Formaten sollen Schülerinnen und Schüler mit der Universität und ihren Angeboten vertraut gemacht werden. Stürmer sagt: Auch andere Unis arbeiten inzwischen viel mit digitalen Mitteln, also können junge Leute genauso gut hier an der Fernuni ihr Studium aufnehmen. Insgesamt will der neue Rektor die Zusammenarbeit mit der Stadt und die Wirkung in die Hagener Gesellschaft weiter ausbauen - zum Beispiel bei dem für Hagen besonders großen Thema Integration und Schule. Finanzielle Engpässe bei Land und Bund machen die Arbeit in Zukunft nicht leichter. Dennoch sieht Stürmer die Uni gut gerüstet.





