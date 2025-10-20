Junge nach Badeunfall verstorben

Im Westfalenbad hat sich gestern ein tragischer Zwischenfall ereignet. Ein Kind wurde leblos im Lehrschwimmbecken gefunden. Wie die Polizei jetzt bekannt gibt, ist der 7-jährige Junge verstorben.

Der Bademeister entdeckte den Jungen und begann sofort mit der Reanimation. Feuerwehr, Rettungsdienst sowie ein Notarzt und ein Kindernotarzt aus Dortmund waren im Einsatz. Der Junge wurde unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht, dort verstarb er kurze Zeit später.

Notfallseelsorger waren gestern im Einsatz und kümmerten sich um Angehörige und Zeugen des Vorfalls. Das Westfalenbad wurde nach dem Vorfall geschlossen.

Wie es zu dem Unglück kam ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

