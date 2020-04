Jusos: Test Drive-In besser am Höing

Hagens Jusos schlagen vor, das Testzentrum auf Corona vom Altenhagener Markt an den Höing zu verlegen. Am Altenhagener Markt gebe es viel Probleme, die sich am Höing vermeiden ließen, sagen sie.

© Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services