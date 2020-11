K II: Preis für EU-Projekt

Das Oberthema war „Visionen für Europa“ und die Frage an die Schüler: was soll Deutschland mit seiner EU-Ratspräsidentschaft tun, um Werte wie Demokratie und Menschenrechte zu stärken? Die Antwort der Schüler besteht in fünf Kampagnen.

Die haben zum Beispiel Titel wie „Make Europe great again“, oder „Politik ist sexy“. Sie brachten ihre Wünsche wie etwa einen besseren Klimaschutz in Planskizzen und setzten sie in Videos in Szene. Das Projekt war eine Kooperation mit Schulen in Polen und Griechenland.