Kampagne gegen Taschendiebstahl

Bei uns in Hagen gab es dieses Jahr schon über 330 Taschendiebstähle - so viele wie im ganzen Jahr 2021. Die Polizei spricht von einer steigenden Tendenz. Grund genug, die Menschen nochmal mit einer Infokampagne drauf zu stoßen. Polizisten wollen in den kommenden Tagen vor Ort gezielt Bürgerinnen und Bürger ansprechen und die Maschen der Taschendiebe erklären. Außerdem gibt es Tipps, wie man sich am besten schützen kann. Am Mittwoch sind die Beamten zum Beispiel auf dem Boeler Marktplatz, am Donnerstag auf dem Friedrich-Ebert-Platz - jeweils zwischen 10 und 14 Uhr.