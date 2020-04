Kampfbahn Boelerheide wird eben

Das Platzpflegeteam des Servicezentrums ist mit schwerem Gerät in Boelerheide. Unebenheiten werden beseitigt, mehr als 60 Tonnen Material eingearbeitet. Auch die übrigen Plätze im Stadtgebiet sollen nach und nach auf Vordermann gebracht werden. Ziel ist, dass die Sportplätze in Hagen in gutem Zustand sind, sobald die Coronabeschränkungen aufgehoben werden können.