Kanalarbeiten in der Grazer Straße

Die Firma, die die Kanalarbeiten macht ist sehr stolz auf ihr Verfahren: Es kürzt die Bauzeit enorm ab. Aber eine Bauzeit gibt es deswegen trotzdem immer noch. In das alte Kanalrohr wird praktisch in neues Innenrohr eingezogen. Das beschränkt die Erdarbeiten auf ein Minimum. Anwohner sollten allerdings während der Arbeiten Wasser sparen. Das heißt: Keine Waschmaschine benutzen, eher kurz duschen und alles tun, was für weniger Abwasser sorgt. Außerdem müssen Halteverbotsschilder beachtet werden. Die Bauarbeiten gehen bis einschließlich Mittwoch.