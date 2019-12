Kante zeigen am Kreisverkehr

Viele Autofahrer überfahren den Kreisel einfach in gerader Richtung. Das ist den Hasper Bezirkspolitikern schon lange ein Dorn im Auge. Auf der anderen Seite müssen größere Fahrzeuge wie Lieferwagen den kleinen Kreisel tatsächlich überfahren. Gestern beschloss die Hasper BV: die Insel des Kreisverkehrs bekommt eine Bordsteinkante. So hoch, dass die Autofahrer sie wohl nicht touchieren wollen. Aber auch so niedrig, dass etwa ein Möbelwagen mit einer Lieferung für den Tücking die Kante vorsichtig überfahren kann.