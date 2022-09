Kanustrecke trocken gefallen

Genau ist noch nicht klar was passiert ist - aber möglicherweise gibt es einen Hyraulikschaden an den Klappen des Stauwehrs in der Hohenlimburger Innenstadt. Dadurch floss das Wasser eben dort ab - und die Kanustrecke fiel trocken. Mit dem Ergebnis, dass größere Fische wie Bachforellen und Äschen verendet sind, außerdem eine nicht unerhebliche Menge an Kleinfischen.

Die Angelfreunde sehen das als fatal an - nicht zuletzt deshalb, weil das Stück Lenne dort Äschenschutzgebiet ist.





Ein Zeuge hatte Anzeige gegen unbekannt erstattet - die Anzeige könnte bei einem technischen Defekt aber ins Leere laufen.

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) ist dabei, die Wehranlage zu reparieren, das dürfte nach ersten Schätzungen bis Ende der Woche dauern.