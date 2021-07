Kanustrecke zerstört

Das Servicezentrum Sport hat sich einen ersten Überblick verschafft.

Am übelsten erwischt hat es die Kanustrecke Hohenlimburg: Die Seilanlage ist zerstört, Masten samt Bodenhülsen herausgerissen und ganze Flächen ausgespült. Der Schaden liegt bei rund 170 000 Euro. Die Strecke ist auf unbestimmte Zeit gesperrt, die Deutsche Meisterschaft in Hohenlimburg wird abgesagt.





Vorübergehend gesperrt sind die Sporthallen Katernberg, Eckesey und Quambusch sowie die Rundturnhalle Haspe; wann die wieder benutzt werden können, kann man noch nicht sagen. Der Waldlustsportplatz könnte an diesem Wochenende wieder hergerichtet werden, am Kunstrasenplatz Dahl muss ein umgestürzter Baum entsorgt werden. Die anderen Sportplätze und -hallen in Hagen sind so weit in Ordnung.(Foto: Angelika Lüthi)