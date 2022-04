Karfreitag und Ostern

Am Karfreitag sind außerdem auch keine öffentlichen Veranstaltungen wie Märkte, Messen, Volksfeste, Sportwettbewerbe oder Zirkusaufführungen erlaubt. Kunstausstellungen sind aber möglich, und auch Museen dürfen öffnen. Übrigens darf man am Karfeitag auch nicht umziehen. Am Ostersonntag düfen Bäckereien, Blumengeschäfte und Kioske für 5 Stunden öffnen, am Ostermontag müssen sie zu bleiben. Bäckereien, die ein Café betreiben, dürfen an beiden Tagen öffnen, aber Waren nur zum sofortigen Verzehr verkaufen, nicht zum Mitnehmen.