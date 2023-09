Karl-Adam-Halle bleibt vorerst geöffnet

Gute Nachricht für Vereine

Für die Vereine war die angekündigte Sperrung eine Hiobsbotschaft. Jetzt aber die gute Nachricht: Die notwendigen Spül- und Reinigungsarbeiten wurden in die Herbstferien verlegt. Bis dahin bleiben die Dusch- und Waschräume in der Sporthalle geschlossen.

Weitere Arbeiten ab Oktober

In den Herbstferien starten an allen Sportanlagen am Vossacker dann auch Arbeiten am Stromnetz. Die sogenannte Niederspannungs-Hauptverteilung muss erneuert werden. Deshalb haben alle Sportanlagen - auch der Sportplatz Vossacker und das Lehrschwimmbecken Vorhalle - ab dem 7. Oktober keinen Strom. Die Arbeiten sollen Ende Oktober beendet werden. Ein Sportbetrieb ist in dieser Zeit nicht möglich.