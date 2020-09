Karneval: Alternative Konzepte

Wie klappt Karneval in Coronazeiten? Die Antwort können die Hagener Organisatoren noch nicht geben. Beim Karnevalsgipfel in Düsseldorf hatten sich am Wochenende die Landesregierung und Karnevalsvertreter getroffen, um einen Fahrplan für die Session abzustimmen.

© Kzenon – stock.adobe.com