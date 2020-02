Karneval und Jubiläum

Bei den Loßröcken geht es nicht allein um Karneval, sondern auch um Geselligkeit und Boeler Brauchtum. So organisiert der Verein Sommerfeste, Weihnachtsmärkte und den Sankt-Martins-Zug im Hagener Norden.

Zum Jubiläum gibt es eine besondere Konstellation: Der amtierende Oberloßrock Andreas der Erste ist der Sohn von Bezirksbürgermeister Heinz-Dieter-Kohaupt. Vor dem Umzug am Rosensonntag wird der Sohn also dem Vater die Schlüssel am Amtshaus abnehmen.