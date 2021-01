Karneval während Corona

Die Wagenbauer sind schon bei der Arbeit, meldet das Festkomitee. Es wird ein virtueller Karnevalszug werden. Fest steht bislang so viel: Es wird Karnevalswagen im Maßstab

zwischen 1:15 und 1:20 geben. Am Rosensonntag werden die dann in einer Halle aufgereiht und von einem Modellauto gezogen. Mit filmischen Einblendungen etwa vom Theatervorplatz oder vom Rathaus soll dann insgesamt so etwas wie ein virtueller Karnevalszug entstehen. So ganz genau weiß man noch nicht, wie es am Ende aussehen wird – aber alleine der Ansatz ist schon bemerkenswert. Moritz Padberg, Chef des Festkomitees, geht jedenfalls davon aus, dass am Karnevalssonntag um 1430 der Hagener Karneval durch die Medien rollt. Ein Detailproblem bleibt noch: Wie man aus den Modellwagen heraus Kamelle wirft, wird derzeit technisch noch diskutiert.