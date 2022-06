Karnevalisten stellen sich neu auf

Wegen der Coronabeschränkungen konnte sich das Festkomitee Hagener Karneval e. V. erst in diesem Jahr zur Jahreshauptversammlung treffen. Dabei gab es auch Neuwahlen. Moritz Padberg, der langjährige Vorsitzende, stand nicht wieder zur Wahl. Auch Zugleiter Ulrich Heck hat sich zurückgezogen. Ihm folgt jetzt Robin Sieker. Die neue Karnevalssession startet am 11.11.2022 in der Stadthalle. Zum großen Prinzenball lädt das Festkomitee Hagener Karneval dann am 14. Januar 2023 ein, ebenfalls in die Stadthalle.