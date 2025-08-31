Katja Burkard hat geheiratet

Köln (dpa) - RTL-Moderatorin Katja Burkard («Punkt 12») hat geheiratet. Die 60-Jährige und ihr langjähriger Partner, der Medienmanager Hans Mahr (76), gaben sich am Samstag in Österreich das Ja-Wort, wie die «Bild»-Zeitung berichtete.

Sie seien immer gefragt worden, wann sie endlich heiraten, sagte Burkard der Zeitung. «Erst haben wir gesagt, wenn das erste Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das zweite Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das erste Kind in die Fahrschule kommt, wenn das zweite Kind in die Fahrschule kommt.» Das sei nun der Fall gewesen. «Und weil uns außerdem nichts mehr auseinanderbringt, haben wir jetzt geheiratet», wird die Moderatorin von «Bild» zitiert.

Er habe seiner Partnerin im April auf den Malediven einen Antrag gemacht, sagte Mahr. Nur die beiden Töchter des Paares sowie die Söhne von Mahr seien bei der standesamtlichen Trauung dabei gewesen. Burkard zufolge wurden in der kleinen Kapelle bereits die Töchter getauft.