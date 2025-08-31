Navigation

Katja Burkard hat geheiratet

Veröffentlicht: Sonntag, 31.08.2025 15:27

Nach vielen Jahren Beziehung haben sich Katja Burkard und Hans Mahr das Ja-Wort gegeben. Gefeiert wurde in Österreich im engsten Kreis.

Katja Burkard und Hans Mahr
© Christoph Soeder/dpa

Fernsehen

Köln (dpa) - RTL-Moderatorin Katja Burkard («Punkt 12») hat geheiratet. Die 60-Jährige und ihr langjähriger Partner, der Medienmanager Hans Mahr (76), gaben sich am Samstag in Österreich das Ja-Wort, wie die «Bild»-Zeitung berichtete.

Sie seien immer gefragt worden, wann sie endlich heiraten, sagte Burkard der Zeitung. «Erst haben wir gesagt, wenn das erste Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das zweite Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das erste Kind in die Fahrschule kommt, wenn das zweite Kind in die Fahrschule kommt.» Das sei nun der Fall gewesen. «Und weil uns außerdem nichts mehr auseinanderbringt, haben wir jetzt geheiratet», wird die Moderatorin von «Bild» zitiert.

Er habe seiner Partnerin im April auf den Malediven einen Antrag gemacht, sagte Mahr. Nur die beiden Töchter des Paares sowie die Söhne von Mahr seien bei der standesamtlichen Trauung dabei gewesen. Burkard zufolge wurden in der kleinen Kapelle bereits die Töchter getauft.

© dpa-infocom, dpa:250831-930-978901/1

Weitere Meldungen

Star aus dem «Großstadtrevier» - Arthur Brauss ist tot

Kino & TV Er spielte Bösewichte, Schurken, zwielichtige Gestalten. Seine bekannteste Rolle aber war die des Polizisten Richard Block aus dem «Großstadtrevier».

Schauspieler Arthur Brauss ist tot

Silbereisen punktet bei seinem «Mausflug»

Kino & TV Weil sich Esther Sedlaczek in der Babypause befindet, übernahm Florian Silbereisen die Moderation der «großen Maus-Show» bei der ARD. So gut kam die Vertretung an.

"Die große Maus-Show" mit Silbereisen

Mross singt für tote Mutter bei «Immer wieder sonntags»

Kino & TV In der vorherigen Show vertrat ihn seine Ex-Frau, nun ist Stefan Mross nach dem Tod seiner Mutter zurück auf der Bühne.

"Immer wieder sonntags"
skyline