Kaum noch Corona-Regeln

In unseren Krankenhäusern gelten aber noch sehr wohl Corona-Beschränkungen. Egal ob im AKH, Mops, Josefs- oder Johannes Hospital - in allen Hagener Krankenhäusern gilt nach wie vor eine FFP 2-Maskenpflicht. Außerdem müsst ihr getestet sein, wenn ihr jemandem in Krankenhaus besuchen wollt. Es reicht allerdings ein Selbsttest zu Hause. Die Krankenhäuser setzen auf das Vertrauens-Prinzip. Auch die Besuchs-Zeiten und die Besucher-Zahl ist zum Teil noch eingeschränkt. Die genauen Infos findet ihr auf der Homepage der jeweiligen Krankenhäuser. Die Test- und Maskenregeln gelten auch für die meisten Pflege- und Altenheime im Stadtgebiet.





Links zu den Krankenhäusern

