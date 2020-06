Kaum Umsatz im April

Bei uns in Hagen hatten Hotels und Pensionen ihre Angebote um gut ein Drittel zurückgefahren, und dieses Weniger war deutlich geringer ausgelastet als sonst üblich. Gäste aus dem Ausland gab es kaum. Mittlerweile ist der Betrieb wieder angelaufen, das Land NRW fördert den Urlaub an Rhein und Ruhr mit einer 1,2 Millionen Euro Kampagne. Die Jugendherberge bei uns in Hagen will die nächsten Wochen vor allem Familienurlaub machbar machen.