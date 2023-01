Kehraus nach Silvester

Eigentlich müssen die Überreste des Feuerwerks von den Feiernden selbst beseitigt werden, viele vergessen das aber am Tag danach. Und dabei hilft etwas Bewegung am Neujahrstag an der frischen Luft doch gegen den Kater.

Dem HEB würde es aber schon helfen, wenn die Leute die immer beliebter werdenden Feuerwerksbatterien selbst entsorgen. Die Kehrmaschinen können sie nicht aufnehmen. Sie müssen auch vom HEB per Hand aufgeladen werden. Das ist arbeits- und zeitintensiv.