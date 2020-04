Kein Atommüll durch Hagen

Die Urananreicherungsfirma Urenco will mitten in der Coronakrise Uranmüll durch unsere Region zu einem niederländischen Seehafen bringen. Das geht nicht, sagen die Grünen. Alle, die für die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung zuständig sind, arbeiten seit Wochen an der Belastungsgrenze. In solchen Zeiten müsse der Transport von Atommüll zurückgestellt werden. Die Grünen richten ihren Appell an Landes- und Bundesregierung. Und sie warnen: Sollte ein Unfall passieren und einer der Behälter beschädigt werden, könnte es zahlreiche Verletzte geben.