Kein Ausbau am Herbecker Weg

Die Hohenlimburger Bezirksvertretung ist gegen einen Ausbau am Herbecker Weg. Die Anwohner wären kostentechnisch überfordert worden, so die einhellige Meinung. Gehwege und andere Maßnahmen - hätten für den einen oder anderen Summen im sechsstelligen Bereich bedeutet. Zu viel, so die BV.