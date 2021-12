Kein Bühnenball wegen Corona

Dem folgt auch das Theater Hagen und sagt den Bühnenball 2022 ab. Denn die Teilnahme selbst für Geimpfte oder Genesene unter Einhaltung hoher Schutzmaßnahmen wie 2G+ sind nicht bedenkenlos möglich. Dabei denkt man an die Belastung der Krankenhäuser und die große Unsicherheit durch die Omikron-Variante. Veranstaltungen, bei denen sich viele Menschen in engen Innenräumen begegnen, erscheinen nicht verantwortbar. Das gilt für Karnevalsbälle, Partyformate und gesellige Karnevalssitzungen, bei denen Abstandsgebote und Maskenpflicht nur schwerlich umsetzbar sind und damit auch für den Bühnenball. Die Theaterkasse wird sich wegen der Erstattung der bereits erworbenen Tickets sobald wie möglich mit den Karteninhabern in Verbindung setzen.