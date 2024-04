Kein Scherz: In NRW findet eine Flipper-Meisterschaft statt

Flippern, was das Zeug hält. So manch einer kommt bei dem Gedanken an dieses Automatenspiel, welches auch sehr gut auf alten Windows-PC-Versionen gespielt werden konnte, ins Schwärmen. Und der ein oder andere lebt dieses Spiel - das eigentlich gar nicht Flipper, sondern Pinball heißt - immer noch. Beispielsweise Heiko Hagedorn, der mit vier weiteren Jungs die German Pinball Asociation gegründet hat.

Offene Deutsche Meisterschaft in Gronau

Es ist nicht nur ein Hobby, das Hagedorn und seine Kollegen lieben. Das Flippern oder Pinballen ist mehr für sie, denn sie veranstalten vom 11. bis 14. April die German Pinball Convention in der NRW-Stadt Gronau. "Unser oberstes Ziel ist es, die Flipper der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir freuen uns in diesem Jahr, dass wir mit Pinball4Fun diese Aufgabe gemeinsam stemmen können, wir freuen uns auf zahlreiche Besucher", sagt Hagedorn. Für dieses Vorhaben haben sie in Gronau die Bürgerhalle reserviert.

So sehen die Flipper-Spielautomaten aus © Hagedorn So sehen die Flipper-Spielautomaten aus © Hagedorn

Über 150 Flipper aus sechs Jahrzehnten - Spielen für den guten Zweck

Wie die Veranstalter bekannt gegeben haben, werden über 150 Flipper aus sechs Jahrzehnten für das freie Spielen zur Verfügung stehen. Die Geräte kosten teilweise bis zu 15.000 Euro. Nur ein einziger Flipper wird "auf Münzbetrieb eingestellt sein". Der Rest ist kostenlos zu spielen. Außerdem geht laut Angaben der gesammelte Erlös zu "100 Prozent an die Gronauer Hospizbewegung"

Das ist Flippern

Von den 60ern bis in die 90er Jahre hinein sind Flipperautomaten fester Bestandteil der Unterhaltungskultur gewesen. Neben Vergnügungsstätten hatten auch Gaststätten Flipper in ihren Räumlichkeiten, doch mit der Zeit wurden sie mangels Rentabilität zunehmend von Geldspielgeräten verdrängt. Bei allen Flippern wird eine Metallkugel zunächst auf eine schrägstehende Fläche katapultiert, die sie in Richtung des Spielers hinabrollt: Je nachdem, in welche Öffnungen die Kugel dabei fällt bzw. welche Hindernisse sie dabei berührt, sammeln Spieler Punkte.

Autor: Joachim Schultheis